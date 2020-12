Magliette personalizzate: buoni motivi per promuovere una attività con le t-shirt promozionali

07 dicembre 2020 a

(Varese, 07/12/2020) - Varese, 07/12/2020 - Il ricorso alle t-shirt promozionali rappresenta una soluzione eccellente per una campagna di marketing di successo. In molti casi, infatti, le strategie di pubblicità che si basano sulle inserzioni da pubblicare sui giornali o sugli spot da trasmettere in radio e in televisione sono troppo onerose dal punto di vista economico. Lo stesso dicasi per il ricorso ai cartelloni pubblicitari. Insomma, il dispendio di risorse è spesso notevole, e non tutte le aziende hanno a disposizione un budget sufficiente. Utilizzare le magliette personalizzate per promuovere un marchio, dunque, si rivela una necessità, ma anche un'occasione da sfruttare nel migliore dei modi.

Pubblicità diffusa

Non solo le imprese, ma anche le associazioni e tutte le altre realtà che hanno la necessità di farsi conoscere possono trovare nelle t-shirt il prodotto ideale per raggiungere il proprio obiettivo. La chiave di volta per il successo di questo tipo di promozione, però, consiste nel diffondere prodotti di qualità, e cioè t-shirt che le persone sarebbero felici di indossare. Il tessuto e la stampa, in sostanza, devono garantire gli standard di qualità più elevati. Il look non è un fattore da sottovalutare con una promozione simile.

Come fare per aumentare la popolarità di un marchio

È grazie alle magliette promozionali, dunque, che si ha l'opportunità di accrescere la popolarità di un brand nella nicchia di business in cui si vuol penetrare. Un primo passo potrebbe essere quello di donare una t-shirt personalizzata con lo slogan o con il logo ai propri dipendenti, per poi fare la stessa cosa con i visitatori di una fiera di settore a cui si prende parte. Occorre sfruttare la grande richiesta delle magliette, che sono un gadget sempre molto apprezzato e in grado di riscuotere un notevole successo.

Perché proprio le magliette?

Magliette personalizzate e t-shirt con il logo in bella evidenza sono capi di abbigliamento che non passano mai di moda: degli evergreen, anche dal punto di vista promozionale, che per altro durano a lungo nel tempo. Insomma, non ci si deve preoccupare che con il trascorrere dei mesi o degli anni la moda sia sorpassata. In tutti i guardaroba ci sono delle t-shirt, che proprio per questo motivo saranno utilizzate anche negli anni a venire: di certo non esiste un'altra forma di pubblicità così a lungo termine. Anzi, non sono rari i casi di magliette con il logo che appaiono più trendy a distanza di anni che non nel momento in cui sono state distribuite.

Diffusione nello spazio e nel tempo

Il fattore temporale, pertanto, è uno degli aspetti che vale la pena di prendere in considerazione nella valutazione dell'importanza delle magliette come gadget promozionali. Una t-shirt che viene consegnata oggi potrà essere utilizzata anche fra tre anni: ovviamente, affinché ciò sia possibile è indispensabile che sia di qualità elevata. Il consiglio è quello di optare per un design semplice, tale da non condizionare lo stile e l'outfit di chi andrà a indossare le t-shirt. Per altro, i vantaggi offerti dalle magliette sono molti di più: costano poco e possono essere realizzate con facilità. Inoltre, tutte le persone che le indossano diventano, in modo indiretto, ambasciatori del brand che si vuol promuovere, in qualsiasi posto si trovino. Ciò fa sì che le persone possano entrare in contatto con il marchio e acquisire familiarità. Non è ancora tutto, perché la presenza su social network come Instagram o Facebook permette di conquistare un numero di fan e di follower decisamente consistente.

Promuovere il marchio e fidelizzare i clienti

Con l'aiuto delle t-shirt promozionali si ha l'opportunità di fidelizzare i clienti e accrescere la loro fiducia. Anche se può sembrare brutale dirlo, le persone amano ricevere i gadget gratis, a maggior ragione nel caso in cui si tratti di gadget che hanno una funzione pratica e che, in buona sostanza, servono a qualcosa. Ecco spiegato il motivo per il quale se si regalano e distribuiscono delle t-shirt con il logo di un'azienda si può essere certi che la fedeltà a quell'azienda sia destinata a crescere. Da quel momento, infatti, il marchio sarà sempre accostato a sentimenti positivi, visto che ottenere un regalo è fonte di gioia e di soddisfazione. In più, tutte le volte che la maglietta viene indossata, il marchio viene ricordato di conseguenza. Insomma, è come se tra l'azienda e i suoi clienti venisse promossa una relazione positiva, che dipende proprio dalla t-shirt.

Una spesa limitata

Un altro buon motivo per pensare alle magliette promozionali ha a che fare con l'aspetto economico. Come si è detto, le t-shirt sono ideali per chi ha un budget ristretto e desidera farlo fruttare al massimo. Le t-shirt personalizzate costituiscono una soluzione di marketing conveniente a livello economico ma soprattutto accessibile, i cui effetti sono destinati a ripercuotersi sul lungo periodo. Per risparmiare ancora di più si può richiedere la serigrafia, che è una delle tecniche di stampa che costano di meno; inoltre, spesso vengono applicati sconti importanti quando gli ordini riguardano quantità considerevoli.

La progettazione della grafica

Infine, non bisogna dimenticare che con le t-shirt pubblicitarie si può godere della massima libertà creativa e scegliere le soluzioni grafiche che si preferiscono. Per esempio, è possibile scegliere vari punti per la stampa (sulle maniche, sul retro o sul fronte). È come se un pittore si trovasse davanti a una tela vuota su cui dipingere.

