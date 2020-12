SNAI - Champions League: più Barça che JuveInter, missione possibile

07 dicembre 2020 a

a

a

(Milano, 7 dicembre 2020) - Bianconeri a caccia del primo posto, possono sperare solo facendo tre gol: l'1-3 si gioca a 25 - Ajax-Atalanta, sfida delicata: la «X», che favorirebbe la formazione di Gasperini, si gioca a 3,85 - Inter nettamente in vantaggio sullo Shakhtar, tre punti a 1,30, in attesa del risultato di Real-'Gladbach. Lazio favorita all'Olimpico con il Brugge (1,73).

Milano, 7 dicembre 2020 - La sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League sarà ricca di emozioni e sfide da non perdere. Inter, Lazio e Atalanta si giocano il passaggio alla fase successiva, mentre la Juventus si è già assicurata la qualificazione agli ottavi. Si parte martedì alle 18.55 con Lazio-Bruges. I biancocelesti hanno un vantaggio di due punti sulla formazione belga e la lavagna di Snai sorride alla squadra di casa, offerta a 1,73, mentre il «2» vale 4,50. Anche in caso di pareggio, la squadra di Simone Inzaghi passerebbe il turno: la X è data a 3,85. Sarà una partita con molti gol secondo i bookmaker. I biancocelesti hanno sempre incassato reti nelle ultime 16 partite della fase a gironi (comprese le ultime otto casalinghe), ragion per cui Snai propone l'Over a 1,67, mentre l'Under è a 2,05.

Impresa Juve. A Barcellona, invece, sarà tutta un'altra partita. La Juventus, già qualificata, incontra i blaugrana per cercare di raggiungerli in classifica a pari punti. La sfida del Camp Nou sembra però favorire i padroni di casa, a 2,10, con la vittoria dei bianconeri a 3,30. Il pareggio è l'opzione meno probabile a 3,65. Per superare i catalani in testa al gruppo, la squadra di Pirlo dovrà ribaltare lo 0-2 dell'andata vincendo con tre gol di scarto, oppure con due gol di scarto ma segnando almeno tre gol. Lo 0-3 appare molto complicato, con Snai che lo quota a 40,00. Leggermente meglio l'1-3 che paga 25 volte la posta. Sarà la sfida tra blaugrana e bianconeri, ma anche, se non soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus. Sul tabellone Snai vince l'argentino, con il gol fissato in lavagna a 2,00; 2,25, invece, la quota di CR7.

Ajax-Atalanta serratissima. Mercoledì sarà il turno dell'Atalanta, che alle 18.55 sarà in campo alla “Johan Cruijff Arena” contro l'Ajax. La partita sarà serratissima, con le due formazioni distanti di un solo punto in classifica (a favore dei nerazzurri): la vittoria determinerà dunque chi potrà passare agli ottavi di finale. Avanti sulla lavagna di Snai la squadra di casa (2,30), ma la Dea è capace di grandi recuperi, nonostante lo svantaggio delle quote (2,80). Il pareggio, che favorirebbe la formazione di Gasperini, si gioca a 3,85.

Inter, una sola chance. Ancora più in bilico le squadre del gruppo B, con l'Inter che sfiderà lo Shakhtar Donetsk. La combinazione vincente per la qualificazione dei nerazzurri prevede la vittoria dell'undici di Conte, favorita a 1,30, contro lo Shakhtar (9,00) e la vittoria o la sconfitta di Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Le due avversarie non dovranno infatti pareggiare, altrimenti l'aritmetica sarà sfavorevole ai nerazzurri. Il segno X, che l'Inter dovrà evitare, si gioca a 6,00.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: