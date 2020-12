Brexit: Johnson, 'Londra pronta a negoziare tutto il tempo disponibile'

07 dicembre 2020 a

Londra, 7 dic. (Adnkronos/Dpa) - Il governo britannico è pronto a negoziare un accordo per la Brexit per tutto il tempo disponibile per arrivare a un risultato, ha dichiarato un portavoce del premier Boris Johnson in un briefing. "C'è molto poco tempo e siamo alle fasi finali, ma siamo pronti a negoziare per tutto il tempo che avremo a disposizione se pensiamo che un accordo è ancora possibile". Mercoledì è, per il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, l'ultimo giorno utile per definire un risultato.