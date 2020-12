Ue: bozza piano Recovery, ''responsabili missione' per ogni settore'**

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Per garantire un'attuazione efficace del Piano è inoltre necessario stabilire in modo chiaro responsabilità e compiti che diano adeguate garanzie della corretta attuazione degli interventi e del rispetto dei tempi. In tale ottica, in linea con gli indirizzi della Commissione UE, si ritiene di dover procedere alla individuazione di un 'Responsabile di missione' in ciascun settore interessato dal piano". Si legge nella bozza del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'.

Responsabile "al quale sia demandata la responsabilità generale di assicurare la celere ed efficace attuazione del piano stesso, la costante verifica circa il rispetto del cronoprogramma nonché il compito di adoperarsi, anche attraverso l'attivazione di poteri sostitutivi, per favorire il superamento di situazioni di inerzia o comunque ostative alla realizzazione dell'intervento programmato".