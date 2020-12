Musica: Bocelli sceglie Santuario di Loreto per video 'Ave Maria'

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - In attesa del concerto-evento in streaming mondiale “Believe in Christmas”, il prossimo 12 dicembre, dal Teatro Regio di Parma con la direzione artistica di Franco Dragone, Andrea Bocelli sceglie uno dei luoghi di culto più suggestivi al mondo, il Santuario di Loreto, per il video di “Ave Maria”, brano contenuto nel suo nuovo album “Believe” incentrato su fede e spiritualità, uscito lo scorso 13 novembre per Sugar e in vetta alle classifiche internazionali. Le immagini mostrano il tenore (https://bit.ly/3gm57Yk), accompagnato dalla piccola Virginia, cantare la preghiera mariana per eccellenza all'interno dell'incantevole Santuario che custodisce non solo la Santa Casa della Vergine, ma anche una vera antologia dell'arte sacra, con capolavori di architettura, scultura e pittura di celebri nomi della storia dell'arte, e meta di pellegrinaggio di migliaia di persone da ogni parte del mondo.

Nel video, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Loreto e la Regione Marche, la voce del tenore si lega al violino di Anastasiya Petryshak, eccellente musicista ucraina che esegue magistralmente il brano anche nella versione contenuta nell'album “Believe”.

La musica è stata scritta dallo stesso Bocelli, che qui indossa le vesti di compositore e firma un' “Ave Maria” molto ispirata, nata nel marzo del 2020. Il nuovo disco “Believe” racchiude una selezione di canzoni spirituali legate dal filo rosso della fede e contiene vere gemme musicali tra cui un inedito di Ennio Morricone, "Inno Sussurrato”, e duetti con Cecilia Bartoli e Alison Krauss.