Ue: Monti (porto Palermo), 'grave richiesta Commissione, non è più tempo di confronti' (2)

(Adnkronos) - Perché, secondo il Presidente delle Autorità portuali della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, "se dovessimo continuare ad avere posizioni distanti, è chiaro che l'unico istituto che può decretare la ragione da una parte o dall'altra sarebbe la Corte di giustizia europea". "Credo che la Commissione abbia fatto un 'copia e incolla' delle precedenti decisioni che sono state adottate nei confronti degli altri Stati membri, dove però vige un regime che è totalmente diverso dal nostro - dice ancora Pasqualino Monti - Questo per noi rappresenta l'ultimo stadio. Quindi, se è vero che sono passati 10 mesi da quando dovevamo rispondere ad alcune questioni, è altrettanto vero che è arrivato il Covid, ma oggi anche noi oggi ci troviamo in una situazione nella quale non possiamo tenere i remi in barca, pensando che tanto can che abbaia non morde. No, il morso è arrivato ed è arrivato deciso".

Ecco perché per Monti "bisogna rispondere in modo altrettanto deciso, io penso che il Ministero saprà rispondere e saprà gestire la questione come merita di essere gestita".

Secondo Pasqualino Monti la prima cosa che dovrebbe fare il Ministero delle Infrastrutture è "cercare di fare comprendere quale è la natura giuridica dei nostri enti, che non sono imprese e non svolgono attività di impresa. Non è solo il tema fiscale che è di rilievo in questo caso. Il nostro sistema di governance è un sistema in cui i rapporti tra i regolatori e imprese concessionarie non fanno identificare le Autorità come imprese ma come enti, noi non svolgiamo attività di mercato, perché nelle nostre funzioni rappresentiamo lo Stato. Ecco perché non possiamo essere tassati".