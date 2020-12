Ue: Cdm rinviato a domani, sarà in videoconferenza

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si aggiornerà domani il Consiglio dei ministri oggi sospeso per la positività al Covid riscontrata alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi presente a Palazzo Chigi. La riunione del Cdm -non ancora convocata- si svolgerà rigorosamente in videoconferenza. Intanto i ministri Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, come anticipato dall'Adnkronos, sono in autoisolamento fiduciario, mentre il premier Giuseppe Conte e tutti gli altri ministri presenti a P.Chigi verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Quanto ai contenuti della riunione di oggi, i problemi, sul fronte Recovery, sarebbero tutti circoscritti alla governance, mentre sul Recovery plan e sui saldi ci sarebbe accordo tra le forze di maggioranza.