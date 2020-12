Mes: Nobili, 'se mercoledì problemi a governo non da Italia viva'

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 (dic. Adnkronos) - "Se mercoledì dovesse succedere qualcosa in Aula che mette a repentaglio la vita del governo non dovete cercare Italia viva, che è favorevole alla riforma del Mes e invoca da mesi l'uso della linea sanitaria del Mes che servirebbe per i nostri ospedali, per i nostri pronto soccorso, per il vaccino". Lo ha affermato Luciano Nobili, deputato di Italia viva, ospite di SkyTg24 "Se dovesse verificarsi qualche problema sulla tenuta della maggioranza -ha aggiunto- ipotesi a cui non credo e che non auspico, bisogna citofonare al M5S perché è lì che ci sono i problemi rispetto al Mes".