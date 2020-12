Ciampi: patriota italiano ed europeo, cento anni fa la nascita a Livorno (2)

08 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La sua Presidenza, la decima della storia repubblicana, viene così caratterizzata dal grande sforzo teso a risvegliare negli italiani lo spirito patriottico, partendo dalla valorizzazione di simboli come la bandiera e l'inno nazionale. Una missione che lo impegnerà anche dopo il 2006, quando lascia il Quirinale, unita ai pressanti appelli per non frenare il processo di integrazione europea, anzi per dargli nuovo e continuo impulso, rispetto alle crepe che si aprono all'interno dell'Ue.

Del resto Ciampi tra il 1996 e il 1999 è il ministro del Tesoro nei governi guidati da Romano Prodi e Massimo D'Alema, negli anni decisivi per garantire il raggiungimento dei parametri di Maastricht e consentire così l'ingresso dell'Italia nell'euro. Cruciale la manovra del 1996, che permette di abbattere di oltre 4 punti percentuali il rapporto tra debito e pil.

Ma il passaggio dal vertice della Banca d'Italia all'impegno politico avviene nell'aprile del 1993, quando nell'Italia travolta da Tangentopoli viene chiamato da Oscar Luigi Scalfaro a guidare il governo, primo presidente del Consiglio non parlamentare. Subito una partenza difficile, con il Pds che decide di ritirare immediatamente i ministri che aveva indicato, all'indomani del voto in Parlamento che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi.