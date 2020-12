Coronavirus: Castex, 'fine confinamento il 15? Lo sapremo nei prossimi giorni'

08 dicembre 2020 a

a

a

Parigi, 8 dic. (Adnkronos) - Non è certo che la Francia uscirà dal confinamento il 15 dicembre, come annunciato nelle scorse settimane dal presidente Emmanuel Macron. La risposta la sapremo "nelle ore e nei giorni che verranno", ha dichiarato il primo ministro Jean Castex, secondo fonti parlamentari citate da Bfmtv. Secondo i media locali, appare difficile che entro una settimana vengano rispettati i requisiti indicati da Macron per revocare il confinamento, in particolare il dato dei 5mila nuovi contagi al giorno.