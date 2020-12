08 dicembre 2020 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi per provincia di Covid19 segnano un brusco rallentamento per la città di Milano, dove sono 124 i nuovi positivi al virus, mentre in tutta la provincia sono 420. La seconda provincia per nuovi casi è Mantova (212), seguita da Pavia (172), Como (143) e Varese (137).

A Bergamo ci sono 48 positivi, a Brescia 131, a Cremona 45, a Lecco 46, a Lodi 59. Sondrio ne conta 74.