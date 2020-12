Salone Libro: 'Vita Nova' si chiude con oltre 20mila studenti collegati

08 dicembre 2020 a

Torino, 8 dic. - (Adnkronos) - Con oltre 20mila studenti collegati e 8.000 buoni libro già scaricati, si è chiusa oggi 'Vita Nova', il nuovo percorso, con gran parte delle iniziative online, del Salone Internazionale del Libro di Torino, ideato per "dare un segnale concreto di supporto alla filiera del libro e alle scuole, in una contingenza particolarmente complessa".

Il programma si è aperto con tre lezioni rivolte espressamente alle scuole - con Susanna Mattiangeli e Luca Doninelli, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Roberto Saviano - che sono state seguite da 20.670 studenti collegati da tutta Italia.

Anche il primo modulo di 'Educare alla lettura', il corso di formazione valido per l'aggiornamento di docenti e bibliotecari - organizzato dal Salone del Libro e dal Mibact - Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con Aib-Associazione Italiana Biblioteche - ha fatto registrare oltre 3.000 tra docenti e bibliotecari coinvolti nei primi due appuntamenti. Gli incontri, occasione di confronto e dialogo con importanti autori e autrici italiani e stranieri, proseguono fino al 16 dicembre con altri 4 appuntamenti che saranno visibili sulla piattaforma SalTo+. Per tutto l'arco di 'Vita Nova', sono stati coinvolti oltre 100 gruppi di lettura, sempre grazie alla collaborazione dell'Aib, che hanno realizzato contenuti di approfondimento disponibili su SalTo+.