Ue: Boschi, 'non ci interessano poltrone, tecnici non sostituiscano ministri'

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "A noi non interessa assolutamente aggiungere un nostro nome. Se il tema sono le poltrone, siamo disponibili a lasciare anche le nostre tre in consiglio dei ministri. Ma il tema che poniamo noi invece sono i sei commissari tecnici, che si sostituiscono ai ministri". Lo ha detto Maria Elena Boschi (Iv), durante la registrazione della puntata di Otto e mezzo che andrà in onda stasera su La7. "Noi chiediamo invece che i ministri facciano il proprio lavoro. Sono posizioni che portiamo avanti nell'interesse dei cittadini", aggiunge.