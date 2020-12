Fondazione Open: Boschi, 'accanimento? Grande attenzione da parte di un pm'

08 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo che i magistrati facciano il loro lavoro, ricordo che la cassazione si è già pronunciata tre volte dicendo che i pm di Firenze hanno sbagliato". Lo ha detto Maria Elena Boschi (Iv), durante la registrazione della puntata di Otto e mezzo che andrà in onda stasera.

"Accanimento? Sicuramente c'è grandissima attenzione da parte di un pm in particolare su di noi e non solo sulla fondazione. Ma tutte le vicende finora si sono risolte e sgonfiate senza nostre responsabilità, come su Banca Etruria", ha aggiunto.