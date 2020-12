08 dicembre 2020 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Le misure sono queste e le confermiamo, non cambieranno per il momento né in un verso né in un altro". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì, in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda sulla possibilità di deroghe alle misure di Natale. "Le misure non si vedono giorno per giorno, c'è bisogno di un tempo più lungo", ha aggiunto.