08 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Noi chiediamo alle Regioni di rispettare in maniera molto ferma le indicazioni che stiamo firmando. Il caso dell'Abruzzo è molto chiaro, abbiamo chiesto al presidente di ritirare quell'ordinanza, l'ordinanza non viene ritirata ed è chiaro che noi la porteremo davanti al giudice". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la registrazione di 'Di Martedì' in onda stasera.