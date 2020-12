Coronavirus: Speranza, confermiamo le misure di Natale (2)

08 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Questa norma sui Comuni è già vigente in tutte le aree arancioni. Il messaggio di fondo è sempre lo stesso: in questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili", sottolinea il ministro.

"Nei giorni più 'caldi' chiediamo un sacrificio, ne siamo consapevoli. Gli spostamenti sono sempre consentiti per alcune ragioni fondamentali, per lavoro e salute". Per Speranza, "siamo ancora dentro questa epidemia".