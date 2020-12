Coronavirus: Speranza,'disponibile a fare in pubblico vaccino'

08 dicembre 2020 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Io sono sicuramente disponibile a fare in pubblico il vaccino". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante le registrazioni di 'Di Martedì', in onda stasera. Quella dei vaccini già iniziati in Gran Bretagna, "è un'immagine positiva, la Gran Bretagna è fuori dall'Ue, non rientra nelle nostre regole, che prevedono che l'Ema completi il processo di validazione. Quando avrà completato questo processo, cosa che speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile, avremo una sicurezza in più", sottolinea il ministro. "Questo è fondamentale, il processo dell'Ema richiede qualche giorno in più ma ci dà tanta sicurezza", aggiunge.