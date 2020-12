Coronavirus: Zaia, 'contagi alti? Abbiamo tasso 6,9% positivi, questo è vero dato'

08 dicembre 2020 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "In Veneto abbiamo il 6,93% di positivi sui tamponi, questo è il vero dato da confrontare, non bisogna guardare il numero assoluto dei positivi. Stiamo pagando lo scotto di voler vedere ogni giorno il numero dei positivi, ma bisogna metterli in proporzione con i tamponi". Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la trasmissione 'Cartabianca', a proposito dell'aumento dei contagi nella regione negli ultimi giorni.