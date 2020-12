Piramal Pharma Solutions investe circa 32 milioni di dollari per espandere la sua struttura di Riverview, in Michigan, per capacità aggiuntiva nello sviluppo e nella produzione di API potenti e non potenti

09 dicembre 2020 a

- L'espansione conferisce capacità aggiuntiva e nuove funzioni per i laboratori e la produzione

- L'investimento è determinato dalla crescente domanda dei clienti nello spazio API

- L'investimento è un'ulteriore conferma dell'impegno dell'azienda nei confronti dei pazienti in tutto il mondo

RIVERVIEW, Michigan, 9 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi i piani per espandere il proprio stabilimento nel Michigan con capacità aggiuntive e nuove funzioni per lo sviluppo e la produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API). La società sta investendo circa 32 milioni di dollari nella struttura per rimanere al passo con la domanda prevista sulla base delle stime attuali, incluse potenziali nuove opportunità.

Questa espansione di oltre 2.300 metri quadrati, che comprende quasi 790 metri quadrati di spazio di produzione, offrirà vantaggi significativi a clienti e pazienti. La capacità di produzione su larga scala aumenterà con l'aggiunta di nuovi reattori in grado di gestire fino a 4000 l. Piramal Pharma Solutions (PPS) sta anche aggiungendo due nuovi impianti pilota per lo sviluppo di processi e la produzione GMP per studi clinici su scala fino a 100 l. Le nuove apparecchiature di importanza fondamentale per l'espansione includono un essiccatore a filtro da 1 m2 con tecnologia glovebox, un reattore rivestito in vetro e acciaio temperato da 3 kl/4 kl e un reattore Hastelloy da 3 kl, tutti progettati per gestire composti potenti con OEL >1 mcg/m3. Le procedure di progettazione dello stabilimento garantiscono tutte le misure di sicurezza appropriate, tra cui pressurizzazioni controllate degli ambienti con camere di equilibrio per lo spostamento sicuro di persone e materiali, tecnologia glovebox/sistemi chiusi per il carico e lo scarico di composti potenti e uno scrubber per affrontare qualsiasi reazione dovuta ai gas di lavorazione.

Peter DeYoung, CEO di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "La struttura Riverview di Piramal Pharma Solutions gode di un'ottima reputazione come leader di primo piano nel settore degli API ad alta potenza (HPAPI), e questa espansione è pensata per garantire il mantenimento di tale posizione. Essa ci consente infatti di supportare le esigenze immediate e a lungo termine dei nostri clienti in fatto di API, rafforzare la nostra presenza in Nord America e migliorare la nostra capacità di servire i pazienti di tutto il mondo fornendo i migliori ingredienti attivi in modo tempestivo".

L'espansione dovrebbe essere pronta per i clienti a partire dall'estate 2022. Si prevede che l'espansione aggiungerà circa venti nuovi assunti al sito, portando l'organico totale a oltre 180 dipendenti e contribuendo ulteriormente all'economia locale. Si tratterebbe della settima più grande acquisizione o espansione di PPS in Nord America negli ultimi sei anni, a riprova di un impegno sostanziale e duraturo nei confronti di pazienti, clienti, occupazione e crescita.

Dopo ispezioni di successo da parte della FDA degli Stati Uniti e di molte agenzie governative europee e asiatiche, la struttura Riverview di PPS può vantare una comprovata esperienza di conformità alle norme e si impegna a mantenere i più elevati standard possibili in termini di prestazioni ambientali, salute e sicurezza.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi per lo sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API e forme di dosaggio finite. Offriamo anche servizi specializzati come sviluppo e produzione di ingredienti farmaceutici attivi altamente potenti e coniugati anticorpo-farmaco. Le nostre capacità in qualità di fornitori di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di servire aziende innovative e generiche in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter, LinkedIn

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), una controllata di Piramal Enterprises Limited, offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), un'azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero e un'azienda indiana di prodotti di consumo, che vende prodotti da banco in India. Inoltre, ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramal.com | Social Media: Facebook,Twitter, LinkedIn

