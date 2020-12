Pepperstone lancia operazioni commerciali a Cipro

09 dicembre 2020 a

MELBOURNE, Australia, 9 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Il pluripremiato broker online CFD Pepperstone rafforza la propria posizione con il lancio ufficiale di operazioni commerciali a Cipro con licenza CySec, rassicurando così i clienti europei in vista della Brexit.

Pepperstone vanta un livello di servizio impareggiabile per tutti i suoi clienti, supportato da prezzi e velocità di esecuzione tra i migliori del settore.

Per saperne di più sui prezzi competitivi di Pepperstone per indici, forex, oro, CFD azionari e altro, visitare il sito web https://pepperstone.com/en-eu/

Victor Zachariades, Direttore di Pepperstone Cipro, ha confermato che la società di intermediazione ha ora ottenuto ufficialmente la licenza cipriota, non solo per garantire la pianificazione degli interventi della società legati alla Brexit, ma anche per guidarne l'espansione pianificata in Europa.

"Siamo lieti di essere ufficialmente operativi con la nostra licenza cipriota" ha dichiarato Victor Zachariades, "La presenza europea ci consente di soddisfare l'impegno globale nei confronti dei nostri clienti, fornendo al contempo prodotti e servizi affidabili".

Tamas Szabo, CEO di Pepperstone, ha aggiunto: "Quest'anno festeggiamo il decimo anniversario di Pepperstone e siamo entusiasti di farlo con il conseguimento della nostra nuova licenza per Cipro".

In qualità di uno dei più grandi broker MetaTrader al mondo e di uno dei più premiati per l'eccezionale attenzione personale nei confronti dei clienti di tutto il mondo, Pepperstone si trova in una posizione unica rispetto ai suoi obiettivi di crescita nei principali centri finanziari globali.

Pepperstone è stata fondata nel 2010 in Australia, dove ha ricevuto numerosi premi da Investment Trends per servizio clienti, spread e assistenza. Nel 2019, Pepperstone si è classificata al primo posto per la soddisfazione complessiva del cliente e le caratteristiche della piattaforma, tra cui facilità di prelievo, facilità di utilizzo della piattaforma e molto altro.

Rivoluzionaria e agile, la società di tecnologia finanziaria ha più che raddoppiato le sue dimensioni negli ultimi due anni senza mostrare segni di rallentamento, focalizzando il proprio lavoro per continuare a garantire ai trader esperti il meglio in termini di prezzi, velocità e servizio.

"È stato un anno incredibile per l'azienda. Abbiamo aperto varie sedi in più giurisdizioni. Questa crescita testimonia la nostra agilità, ambizione e dedizione nel soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti" ha dichiarato Tamas Szabo, CEO del gruppo Pepperstone.

Informazioni su Pepperstone

Pepperstone è una pluripremiata società di brokeraggio, specializzata in CFD online, regolamentata in più giurisdizioni nel mondo, a cui si affidano migliaia di clienti. Trading di CFD su forex, indici, materie prime e altro ancora con ottimi prezzi, velocità di esecuzione e un'eccezionale assistenza clienti. Pepperstone è regolamentata dai seguenti enti: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), Dubai Financial Services Authority (DFSA), Capital Markets Authority of Kenya (CMA) e Securities Commission of The Bahamas (SCB).