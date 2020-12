09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sono convinto che il Presidente eletto Biden avrà un approccio molto positivo al multilateralismo e ai rapporti transatlantici e sono certo che considererà l'Europa come un asset per gli stessi Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.