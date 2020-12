Brexit: Conte, 'accordo equilibrato e non ad ogni costo'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Un accordo sulla Brexit "è nell'interesse di tutti ma non a ogni costo". Lo ha detto in Aula alla Camera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ribadendo il sostegno dell'Italia "al capo negoziatore Michel Barnier e alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen". L'accordo, ha sottolineato Conte, "deve essere equilibrato, affinché le imprese italiane ed europee possano competere con quelle britanniche in maniera leale".