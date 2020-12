Mes: Mulè (Fi), 'cronache dell'ipocrisia di Conte e maggioranza poltronara'

09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Cronache dell'ipocrisia: il presidente Conte dice agli italiani che 'debbono essere riconsiderate in modo radicale struttura e funzione del Mes, affinché sia trasformato in uno strumento completamente diverso'. Quindi nel nome dell'ipocrisia e dell'incoerenza la maggioranza poltronara voterà favorevolmente a una riforma che sanno essere sbagliata e dannosa per l'Italia. Siamo in queste mani". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.