Carburanti: prevale calma sulla rete, solo lievi aggiustamenti prezzi

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Prevale sempre la calma sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso stabili, oggi (così come martedì) le compagnie non sono intervenute sui prezzi raccomandati e, quindi, le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo leggeri aggiustamenti.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è 1,415 euro al litro (1,416 il livello rilevato lunedì) con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,432 euro/litro (no logo 1,395). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è fermo a 1,285 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,284 e 1,303 euro/litro (no logo 1,265).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,564 euro/litro (1,563 lunedì) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,515 e 1,630 euro/litro (no logo 1,449). La media del diesel è 1,438 euro/litro (lunedì 1,437), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,396 e 1,501 euro/litro (no logo 1,320). Infine, il Gpl va da 0,586 a 0,616 (no logo 0,573).