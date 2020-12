Ue: Quagliariello, 'governance Recovery è vero rimpasto di governo'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Mi sembra che sia il vero rimpasto di governo. Se questo è un super governo, dovrebbero esserci anche dei super controlli. Nel momento in cui crei una governance dovresti anche porti il problema su come li controlla il Parlamento. La task force di Colao si è persa nella nebbia, non è arrivato assolutamente nulla in Parlamento”. Così Gaetano Quagliariello, senatore di Idea-Cambiamo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', su Radio Cusano Campus, sulla cabina di regia per il Recovery fund.