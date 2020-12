09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Avete la possibilità di rimanere nella storia come qualcuno che ha difeso il proprio Paese. Approvate questo scempio? Da oggi rimangono i patrioti e quelli che nel tempo verranno additati come traditori". Lo ha affermato il deputato della Lega Claudio Borgi, intervenendo alla Camera a proposito del Mes dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo.