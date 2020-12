UE: Mollicone (Fdi), 'tecnostruttura su Recovery esautora Parlamento'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Conte, il Pd e il M5S non sanno governare e nominano pletore di task force, da quella sulle fake news, al Cts, a Colao, a quella anticorruzione. Ora, la completa esautorazione del Parlamento con la costituzione per Dpcm di una struttura tecnocratica, senza alcuna responsabilità di mandato, come nei regimi comunisti. Il governo giallorosso sta costruendo la nuova società orwelliana". Così il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone.