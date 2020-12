Mes: D'Alessandro (Iv), 'folle no a 35 mld sanità per i 9 del Recovery'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Siamo arrivati alla follia: per mesi ci hanno spiegato che il Mes sanitario non serve perché il fabbisogno sanitario sarebbe stato finanziato con il Recovery plan. Oggi invece, dalla bozza presentata dal presidente Conte, scopriamo che per la sanità sono destinati solo 9 miliardi, per altro attivabili solo il prossimo anno.”. Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva e promotore dell'intergruppo parlamentare Mes Subito. “Tutto questo quando il Mes sanitario mette a disposizione subito 35 miliardi. Ora basta con i bluff”, conclude.