Mes: D'Incà, 'sarebbe follia far cadere governo in questo momento'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Sarebbe una follia far cadere in questo momento il governo. Il passo successivo sarebbero solo le urne. Sono sereno. i numeri ci sono. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla risoluzione ieri. Abbiamo trovato un ottimo accordo". Così Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme (M5S), questa mattina a Rai Radio1, all'interno di Radio anch'io, rispondendo a una domanda sul voto sul Mes.