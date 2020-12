Mes: Maggioni (Lega), 'governare non è vostro mestiere'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "E' ora che prendiate atto che governare non è il vostro mestiere". Lo ha affermato Marco Maggioni, della Lega, intervenendo in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo. "Quando andate in Europa - ha attaccato l'esponente della Lega - ci ricordate Toto' che cerca di vendere la Fontana di Trevi".