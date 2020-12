09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo non è un voto per attivare il Mes. Questo non è neanche un voto per ratificare la riforma del Mes, che avverrà semmai attraverso lo strumento della ratifica, su cui si esprimerà l'intero Parlamento". Così il capogruppo M5S Davide Crippa, intervenendo in Aula alla Camera.