Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Voterò contro questa risoluzione, che è sbagliata" perché "danneggia l'Italia e appesantirà quella spada di Damocle che i Paesi frugali continuano a far prendere sul nostro Paese". Così Alvise Maniero, deputato M5S, intervenendo in Aula in dissenso dal proprio gruppo sulla riforma del Mes. "Io non indebolirò lei - ha detto rivolgendosi al premier Conte - e non voterò mai contro il mio Paese".