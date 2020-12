Governo: Faraone (Iv), 'sembra che Conte voglia commissariare ministri'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Se Conte ha i migliori ministri del mondo li faccia giocare e non li metta in panchina. Ho la sensazione che si sta pensando di commissariare i ministri. Questo non è immaginabile”. Lo ha detto il capogruppo Italia Viva al Senato, Davide Faraone, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

“Abbiamo commissariato il Parlamento per la pandemia – ha proseguito Faraone - ora si vuole commissariare il Consiglio dei ministri e ci affidiamo a sei super-tecnici. Mi sembra una grande fesseria. Non è nostra volontà – ha sottolineato Faraone a InBlu Radio - aprire crisi né crearne però non mandiamo il cervello all'ammasso. Saremo determinatissimi nel difendere le nostre posizioni”.

“Voglio essere ottimista – ha aggiunto il capogruppo Italia Viva al Senato - e voglio sperare che non ci siano venti di crisi o rischi di caduta del governo. In questa fase non ce lo possiamo permettere”.