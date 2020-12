09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non si può dire votiamo sì perché poi voteremo no. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene da Berlino". Lo ha affermato il deputato M5S Pino Cabras, parafrasando una frase del Vangelo, annunciando in dissenso dal proprio Gruppo il voto contro la riforma del Mes.