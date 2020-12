Mes: Lapia (M5S), 'è bomba a orologeria, così tradiamo nostri elettori'**

09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Votare a favore" della risoluzione di maggioranza "sarebbe un tradimento verso i nostri elettori. Non vi è stato un dialogo con noi e con i nostri attivisti, come avremmo dovuto fare. Noi volevamo smantellarlo il Mes e invece siamo qui e lo abbiamo anche peggiorato. Stiamo portando qui dentro una bomba a orologeria". Così la deputata M5S Mara Lapia, intervenendo alla Camera in dissenso dal proprio gruppo.