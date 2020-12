Coronavirus: Augurusa (Cgil), 'Svizzera apre piste sci ma blocca treni frontalieri'

09 dicembre 2020 a

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - "C'è una curiosa contraddizione in Svizzera sulle piste da sci, che sono aperte anche agli italiani, e i treni dei frontalieri italiani, che sono bloccati". Lo sottolinea Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale Cgil Frontalieri, contattato dall'Adnkronos dopo lo stop imposto dalle Ferrovie Federali Svizzere ai collegamenti fra i due Paesi. "Auspichiamo un intervento delle autorità italiane" per risolvere la questione, continua.

"Sono circa 4.700 i frontalieri italiani che prendono il treno per la Svizzera, su un totale di 70.100 italiani che lavorano in Ticino e di 80mila italiani che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare", continua. Lo stop ai collegamenti ferroviari "significa semplicemente che i frontalieri per andare in Svizzera prenderanno l'auto, con disagi e congestionando ancora di più le strade".

Il Ticino, sottolinea Augurusa, "ha 350mila abitanti e il 40% dei lavoratori del cantone sono italiani. Senza di noi si fermano. Le istituzioni intervengano e chiariscano la situazione".