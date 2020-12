Maltempo: Unicredit sospende rate mutui clienti province Modena e Belluno

09 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Unicredit vara un pacchetto di interventi, tra cui la moratoria dei mutui, per sostenere le comunità delle province più colpite dal maltempo degli ultimi giorni, Belluno e Modena, che ha provocato ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio.

La banca mette a disposizione "una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale e operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento", spiega una nota.

E' aperta anche le possibilità di richiedere un "Prestito Sostegno" con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che abbiano subìto danni, mentre per le aziende sarà possibile accedere al "Pacchetto nuovo credito alle imprese", con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate. "Tutte le agenzie di UniCredit nelle Province di Belluno e Modena sono operative per dare informazioni sulle procedure necessarie all'ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per l'accesso al nuovo credito", conclude il gruppo.