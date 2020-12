Cisco Webex: presentate nuove innovazioni per una collaborazione più inclusiva e un'esperienza di utilizzo simile a quella in presenza

09 dicembre 2020 a

(Milano 9 dicembre 2020) - •Presentato un Webex completamente nuovo per riunioni, messaggistica e chiamate con moltissime nuove funzionalità

•Ampliata lo strumento People Insights con nuove funzionalità che forniscono informazioni personalizzate e consigli a individui, team di lavoro e organizzazioni

•Un nuovo Webex Contact Center che offre numerosi vantaggi ad aziende di ogni dimensione, clienti e operatori

•Annunciati inoltre

•Gli annunci odierni seguono gli annunci Cisco relativi all'accordo per l'acquisizione di

Milano, 9 dicembre 2020 — In occasione di WebexOne, l'evento digitale che ha riunito thought leader, clienti e partner dell'azienda californiana per discutere del futuro del mondo del lavoro, Cisco ha annunciato numerose innovazioni che aiuteranno le aziende a collaborare senza ostacoli, trasformando l'esperienza di utilizzo dei loro dipendenti e dei loro clienti.

Webex ha una lunghissima storia di successi nell'aiutare le persone a creare innovazione ed essere produttive, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Nel corso del difficile periodo vissuto quest'anno, Webex non ha soltanto aiutato le aziende a restare operative, ma si è rivelata essere la piattaforma che ha aiutato i Governi a guidare le Nazioni, i medici ad incontrare i pazienti in modo sicuro gli educatori ad insegnare a distanza. E' chiaro che il futuro del lavoro sarà ibrido e implicherà una combinazione di interazioni a distanza e in presenza. Cisco ha una visione chiara di come la tecnologia può aiutare le aziende a vivere, da subito, questo futuro, creando al contempo un mondo più inclusivo.

"L'obiettivo di Cisco è

Le oltre 50 innovazioni annunciate si articolano in tre aree: collaborazione continua, esperienze di lavoro ibride e customer experience intelligenti – associate alla sicurezza e alla privacy che contraddistinguono le soluzioni Cisco.

Un Webex tutto nuovo

Cisco è da sempre impegnata nel fornire alle persone ciò di cui hanno bisogno per fare un lavoro di qualità. Il nuovo Webex presentato oggi è un unico luogo sicuro per restare in contatto con le persone e svolgere al meglio le proprie attività: chiamate, incontri, riunioni e messaggi in un'unica app. Nuove funzionalità sono disponibili per ogni modalità con funzionalità di presenza in tempo reale che permettono di sapere sempre chi è disponibile.

Novità nelle riunioni.

Tra le molte nuove funzionalità di Webex, ecco alcune delle nostre preferite:

Disponibili da oggi

-Cancellazione dei rumori di fondo e migliore qualità della voce: basta con i rumori di fondo che interrompono il flusso dei pensieri. Webex identifica e rimuove automaticamente i rumori più comuni, in modo che le persone possano concentrarsi

-Trascrizioni e sottotitoli: non è più necessario prendere pagine e pagine di appunti. Le trascrizioni possono essere recuperate facilmente, in modo che se un membro del team non ha partecipato alla riunione, può mettersi rapidamente in pari

-Evidenze e action item: Webex Assistant creerà una lista delle cose salienti e delle cose da fare a seguito di un comando verbale dell'organizzatore della riunione

-Layout dello schermo migliorato: chi vuoi vedere? Puoi scegliere la modalità di visualizzazione preferita attraverso una comoda icona

-Webex Huddle: riunisci le persone che appartengono ad uno specifico team e dai vita a riunioni spontanee con un semplice click. Non è richiesta nessuna pianificazione – un semplice click e puoi parlare con i tuoi colleghi per un veloce brainstorming

Disponibili a breve

-Esprimersi negli incontri con gesti e reazioni: ti piace la presentazione? Basta fare il movimento del “pollice in su” e l'intelligenza artificiale integrata trasformerà il tuo gesto in un'icona che apparirà sullo schermo, in modo che tutti possano vederlo. Una novità assoluta per il settore, che arriverà nel 2021

-Condivisione immersiva: condividi la tua presentazione, un video o un'applicazione come sfondo dinamico della tua finestra di visualizzazione, per un'esperienza ancora più immersiva. Disponibile nel 2021

-Traduzione in tempo reale: a partire da febbraio, sarà possibile avere una trascrizione in tempo reale dello speaker in 10 diverse lingue. Ciascun partecipante alla riunione potrà scegliere la lingua preferita senza impatto sugli altri partecipanti. Le lingue disponibili sono: inglese, spagnolo, francese, tedesco, mandarino, portoghese, arabo, russo, olandese e giapponese.

-Salva e condividi: i documenti condivisi e la registrazione della riunione vengono immediatamente salvati nella tua app Webex. Rivedi la registrazione nella task bar di Webex o nella sezione contenuti degli spazi personali o di team

-Organizza incontri davvero grandi: hai bisogno di ospitare una sessione Webex Events con un massimo di 25.000 partecipanti? Presto potrai farlo. Potrai ospitare un numero ancora maggiore di persone – fino 100.000 – utilizzando il nuovo live streaming nativo di Webex Events, che sarà disponibile nel corso del mese di dicembre.

-Meeting template: offri a tutti la possibilità di parlare in modalità “tavola rotonda”. Stabilisci limiti di tempo alle tue riunioni, affinchè tutti possano rispettare la loro agenda.

Novità nella messaggistica.

Abbiamo aggiunto importanti funzionalità di messaggistica che ti permettono di lavorare al meglio.

-Stop alle perdite di tempo per cercare persone e progetti: grazie all'intelligenza artificiale di Cisco, Webex è l'unica app di messaging che, basandosi sulle tue abitudini, impare quali sono i progetti, gli spazi e le persone più importanti per il tuo lavoro e le mette in cima alla lista. Disponibile nel primo trimestre 2021.

-Nessun messaggio perso: puoi evidenziare manualmente i messaggi e le attività più importanti con nuove funzionalità di message pinning e “segna come da leggere”. Disponibile nel primo trimestre 2021.

-Nessuna riunione persa: a Febbraio, Webex condividerà automaticamente la registrazione delle riunioni all'interno degli spazi personali o di gruppo che indicherai

Novità nella telefonia.

-Risposta vocale interattiva e video in pausa: i menu video semplificano l'instradamento delle chiamate e la funzione video in pausa permette esperienze ancora più coinvolgenti.

-Trasforma facilmente una chiamata in un meeting Webex: trasforma una telefonata in una riunione video Webex e ottieni l'esperienza utente che offre Webex, incluse funzionalità AI, trascrizione, note e action item, registrazioni

-Nuove modalità di acquisto: i clienti possono ora beneficiare di nuovi piani tariffari forniti direttamente da Cisco. Disponibile da metà dicembre negli Stati Uniti; dal primo trimestre 2021 in Canada e, nel corso dell'anno, in molti altri Paesi nel mondo

Novità negli analytics.

Le interazioni quotidiane sono l'elemento chiave per una collaborazione efficace. L'anno scorso abbiamo presentato People Insights, che oggi viene ulteriormente ampliato con un nuovo insieme di funzionalità. Potenziato da Webex Graph, People Insights che fornisce dati analitici altamente personalizzati e indicazioni concrete e implementabili, per singolo utente, team e organizzazioni.

-Per il singolo utente, People Insights può fornire trend interessanti: quando iniziano e finiscono normalmente le giornate e quante ore di incontri ha mediamente e molto altro.

-Per i team di lavoro, la visualizzazione delle modalità di interazione del team all'interno di Webex permette di verificare che i collaboratori stiano avendo una corretta comunicazione e le giuste interazioni per essere efficaci. Lo strumento può inoltre fornire suggerimenti per avere migliori strategie di inclusione all'interno di un team.

Un Webex Contact Center tutto nuovo.

Il nuovo Contact Center Webex offre nuovi e importanti benefici alle aziende, ai clienti e agli operatori e favorisce la creazione di esperienze clienti intelligenti.

-Oggi, qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni (anche il più piccolo dei contact center) ha a disposizione un contact center in cloud affidabile in grado di supportare migliaia di operatori.

-Un'architettura per microservizi di nuova generazione consente una rapida innovazione delle funzionalità, mentre le API aperte consentono una facile personalizzazione.

-I clienti beneficiano di una esperienza digitale ottimale e possono ora connettersi nel modo che preferiscono - via chat, e-mail, voce e ora anche via messaggi di testo e social.

-I nuovi bot voce e chat basati sull'intelligenza artificiale possono rispondere alle domande più semplici e indirizzare quelle più complesse agli agenti del contact center appropriati, con tutto il background necessario in modo che l'operatore sia aggiornato su quanto già avvenuto.

-Gli operatori interagiscono con il cliente, con un'ottima conoscenza del rapporto in essere, ora che Webex Experience Management è integrato con il Contact Center Webex.

