Recovery: Bonetti, 'se resta cabina di regia Iv prenderà sue decisioni'

09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Nessuno ha mai parlato di voler far cadere il governo" ma "la cabina di regia non ci piace" e "se va avanti questa proposta, senza nessuna modifica, Italia viva, come ha detto Renzi, prenderà le sue decisioni". Lo ha detto la ministra della Famiglia Elena Bonetti a 'Un giorno da pecora'.

"C'è il Parlamento che rappresenta tutti i cittadini e il governo deve rendere conto al Parlamento, che deve dire cosa fare e se va bene o non va bene. Se consegnamo il futuro del nostro Paese a un governo parallelo, sei manager con strutture parallele e poteri sostitutivi rispetto a i ministri, il governo non si capisce cosa stia li a fare", ha spiegato la Bonetti.

In Cdm "con la Bellanova argomenteremo sul fatto che questa proposta ci sembra esautorare il Paese dalla progettualità del proprio futuro. Cercheremo di convincere alti ministri, se no questa proposta vedrà il nostro voto contrario", ha proseguito la ministra di Iv. "Renzi lo ha già detto, anche Rosato e Boschi lo hanno già detto, se c'è l'emendamento è evidente che non votiamo né l'emendamento né la legge di Bilancio", ha ribadito la Bonetti.