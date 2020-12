Recovery: Crimi, 'stop polemiche su chi dovrà fare, concentriamoci su obiettivi'

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ora è il momento di pensare ad investire bene, investire nel futuro dell'Italia. Tutto ciò che realizzeremo sarà un investimento sulle future generazioni, alle quali è nostro dovere lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, un mondo che sia davvero sostenibile e che consenta loro di migliorarlo ancora. Nessun investimento sarà utile, se non sarà finalizzato ad aumentare la sostenibilità ambientale ed energetica. Questa è la sfida che il futuro ci prospetta ed è su questo che le nuove generazioni ci giudicheranno. Basta polemiche, dunque, su chi o come gestirà le risorse". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi, in un passaggio sul Recovery Fund e sulle risorse destinate all'Italia.

"Controlleremo che ogni singolo centesimo vada nella direzione giusta e non venga sprecato, lo abbiamo sempre ribadito. Ma ora concentriamoci sugli obiettivi e su cosa vogliamo fare, anziché su chi dovrà farlo - rimarca ancora Crimi - Uniamo le forze, non disperdiamole, e camminiamo insieme verso quegli obiettivi".