Recovery: Nobili, 'stupisce insistenza De Micheli su cabina regia'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Non possiamo che accogliere con una certa sorpresa l'insistenza con cui la ministra De Micheli parla della richiesta della Ue a proposito di una cabina di regia per la gestione del Recovery Fund”. Così Luciano Nobili, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle parole della ministra Paola De Micheli sul Recovery Fund.

“Proprio ieri – ricorda – la portavoce della Commissione europea ha fatto anzi una precisazione che va esattamente nel senso opposto, chiarendo che la Ue non ha mai dato alcuna indicazione sull'organizzazione politica della gestione dei fondi. Spiace apprendere che la ministra De Micheli si sia fatta sfuggire questa importante presa di posizione. Proprio oggi Graziano Delrio si è detto anche lui convinto della necessità di una discussione profonda sull'utilizzo del fondi per non ‘esautorare Comuni, Regioni, il Parlamento'”.

“In altre parole, anche il gruppo di cui De Micheli fa parte ritiene che il futuro del Paese non possa essere privatizzato e deciso da un drappello di tecnici in una stanza chiusa ma presupponga un dibattito aperto e soprattutto un voto del Parlamento”, conclude.