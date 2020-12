Menapace: Casellati la ricorda al Senato, minuto silenzio in aula

09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - E' iniziata la seduta del Senato per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. La presidente Elisabetta Casellati ha aperto i lavori con un ricordo di Lidia Menapace, scomparsa lunedì scorso per complicazioni dovute al Coronavirus. "Ci lascia una grande donna, un esempio di grande umanità e fedeltà ai valori della Costituzione", ha detto Casellati invitando l'aula di palazzo Madama a un minuto di silenzio