Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Si terrà domani pomeriggio, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri, ma la riunione dovrebbe essere incentrata sulle scadenze ordinarie, non dunque sul Recovery Fund. Tanto più che il premier Giuseppe Conte non prenderà parte alla riunione: il presidente del Consiglio partirà in mattinata per Bruxelles, alla volta del Consiglio europeo.