Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti per assistere non autosufficienti

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione". Lo chiariscono le faq del governo sull'ultimo Dpcm, pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.

"Non è possibile, comunque - chiarisce il governo - spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste".