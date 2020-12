09 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Vorrei prendere l'occasione di questo dibattito per utilizzare parole di verità e trasparenza, come quelle che ci diciamo negli incontri privati o quelli di maggioranza, anche qui in Parlamento. Serve dirsi le cose in faccia, ora o mai più". Lo dice Matteo Renzi al Senato dopo le comunicazione del premier Giuseppe Conte.