Cinema: Agnieszka Holland eletta nuovo Presidente degli Efa (2)

(Adnkronos) - “Non vedo l'ora di guidare l'Academy verso traguardi nuovi e sostenibili, rafforzando il suo peso in Europa nel corso di tutto l'anno e ampliando la comunità coinvolta, così da renderla sempre più inclusiva,” ha detto Matthijs Wouter Knol che ha sottolineato: “Le fondamenta gettate da Wim Wenders e Marion Döring sono un vero dono, e lavorare con Agnieszka e Mike sui nuovi percorsi da intraprendere è una vera benedizione".

I membri della European Film Academy hanno anche eletto sei nuovi consiglieri del Board degli EFA: Bettina Brokemper e Nina Hoss per Austria/Germania/Svizzera, Marta Donzelli per l'Italia, Ildikó Enyedi per l'Europa Centrale e Orientale, Leontine Petit per Belgio/Olanda/Lussemburgo e Antonio Saura per Spagna/Portogallo. Benvenuti! E grazie ai membri uscenti Tilde Corsi, Valérie Delpierre, Vanessa Henneman, Henning Kamm, Ewa Puszczyńska e Ira von Gienanth. Jim Sheridan è stato rieletto per Regno Unito/Irlanda e Christophe Leparc per la Francia.