Iv: Renzi riunisce gruppi, no a commissariamenti da parte dei consulenti di Conte

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Matteo Renzi ha riunito in serata i gruppi parlamentari di Iv. Una riunione, finita poco fa, in cui è stata confermata la linea degli interventi oggi in aula e la necessità del coinvolgimento della parte produttiva e rappresentativa del paese nelle scelte sul Recovery e il coinvolgimento anche dell'opposizione. No a commissariamenti della politica o della pubblica amministrazione da parte di consulenti di Conte, è il ragionamento emerso dalla riunione dei parlamentari di Iv, viene riferito.

"Noi non indietreggiamo di un millimetro", si sottolinea nella convinzione -lo ha detto lo stesso Renzi a Porta a Porta- che il premier farà marcia indietro sulla struttura di governance per il Recovery annunciata nei giorni scorsi e su cui Iv ha posto il veto confermando la volontà di uscire dal governo nel caso in cui le cose non cambino.