Corruzione: Messina (Pd), 'molto è stato fatto ma lotta resta priorità'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Nella Giornata internazionale della lotta alla corruzione, ricordiamo che questa resta la vera priorità politica e culturale che le istituzioni devono affrontare ogni giorno. I fenomeni corruttivi sono uno dei grandi problemi strutturali che frenano la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, forieri di ingiustizie e capaci di generare insopportabili iniquità. Per quanto sia indispensabile continuare ad investire impegno ed energie negli strumenti e nei mezzi di contrasto della corruzione, anche in termini di innovazioni normative, resta centrale la necessità di perseguire una battaglia univoca contro la cultura della corruzione”. Lo dice la senatrice del Pd, Assuntela Messina, componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Negli ultimi anni il nostro Paese - prosegue Messina - ha fatto grandissimi passi avanti. Basti pensare all'istituzione dell'Anac, che ha rappresentato da subito uno strumento molto efficace per prevenire il fenomeno corruttivo e ridurre ab origine i fattori di rischio. In questo anno complicatissimo, apprendiamo, anche grazie a un dossier di Libera, di un aumento preoccupante degli episodi corruttivi che riguardano il settore della sanità. Ecco perché – conclude la senatrice dem – è fondamentale non distrarre lo sguardo e continuare a sostenere tutti quei soggetti dello Stato, dalla magistratura alle forze dell'ordine impegnati in questa lotta”.