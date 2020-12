Made in Italy: Mipaaf, Mozzarella di Gioia del Colle registrata Dop in Ue

10 dicembre 2020 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - E' stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il regolamento di esecuzione recante l'iscrizione della Dop 'Mozzarella di Gioia del Colle' nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. E' quanto si legge in una nota del Mipaaf, nella quale viene spiegato come si sia trattato di "un iter complesso sia nella procedura nazionale che comunitaria".

"Con la Mozzarella di Gioia del Colle Dop - commenta la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova - si riconosce la qualità di uno straordinario prodotto pugliese, inimitabile, che rappresenta una storia produttiva ed economica, e una rilevante occasione occupazionale per quelle comunità pugliesi. Ed è importante rimarcare come negli ultimi anni l'intera filiera abbia visto il fiorire di nuove attività imprenditoriali condotte anche da giovani, sempre più proiettati sui mercati comunitari ed internazionali", conclude Bellanova.

Come ricorda ancora il ministero, "il paniere costituito da 60 prodotti dop e igp del food e del vino pugliesi si arricchisce dunque di un prodotto rappresentativo di una filiera agricolo-zootecnica importante. Pronta a un salto di qualità che significa anche ricaduta economica. Se la mozzarella pugliese registra, ad oggi, un valore alla produzione di circa 80 milioni di euro, il riconoscimento comunitario potrà significare un aumento stimato intorno al 20% della produzione", conclude la nota del Mipaaf.